L'actrice américano-philippine Ivory Aquino rejoint le casting du film Batgirl, prévu en 2022 pour HBO Max. Elle y incarnera Alysia Yeoh, la colocataire de Barbara Gordon. C'est la première fois qu'un personnage transgenre figurera dans un film DC.

Cela faisait plusieurs jours que les fans spéculaient sur la présence de l'actrice au sein du film. La nouvelle a été confirmée aujourd'hui par le magazine américain Variety. Connue pour ses performances dans When we rise, New Amsterdam ou encore Dans leurs regards, Ivory Aquino pourra désormais ajouter Batgirl à son palmarès.

Créée par Gail Simone et Ardian Syaf en 2011, Alysia Yeoh joue un rôle important dans les comics en tant que meilleure amie de Batgirl. Sa présence est très appréciée de la communauté LGBTQ+, car il s'agit de la première femme transgenre à avoir été créée dans l'univers de DC. Dans les comics, elle se dit activiste, travaillant comme barman la nuit et peintre le jour, qui rêve de devenir cheffe professionnelle.

Les réalisateurs belgo-américains Adil El Arbi et Bilall Fallah ont été choisis par Warner Bros et DC pour mettre en scène Batgirl. La superhéroïne sera incarnée par l'actrice américaine Leslie Grace. Nous retrouverons à ses côtés J.K. Simmons dans le rôle de son père Jim Gordon et Brendan Fraser dans celui du supervillain Firefly. Michael Kaeton fera son retour sur le grand écran en tant que Batman.

Amandine Fossoul

