The Power of The Dog est le grand favori de cette 75e édition des BAFTA à Londres. Dune de Denis Villeneuve, avec 11 nominations, n'a remporté que 5 prix dans des catégories de second plan. Will Smith a reçu le prix du Meilleur acteur et Joanna Scanlan, celui de la Meilleure actrice.

La cérémonie des BAFTA 2022 s'est tenue ce dimanche 13 mars, au Royal Albert Hall de Londres. Le dernier film de Jane Campion, The Power of the Dog, en sort grand champion puisqu'il remporte les prix les plus prestigieux avec le BAFTA du Meilleur film et celui de la Meilleure réalisation. Jane Campion a marqué l'histoire en devenant la troisième femme à avoir jamais reçu ce BAFTA. C'est la productrice Tanya Seghatchian qui a reçu les prix pour elle. Elle l'a qualifiée de "visionnaire qui a marqué les trente dernières années du cinéma". À deux semaines des Oscars, cette performance est très prometteuse pour la réalisatrice néo-zélandaise.

Dune, le space opéra de Denis Villeneuve, partait confiant avec pas moins de onze nominations -record de cette édition. Or, il n'a remporté que cinq prix dans des catégories de "second plan". En l'occurrence, les BAFTA des Meilleurs décors, de la Meilleure photographie, des Meilleurs effets visuels, du Meilleur son et de la Meilleure musique de film pour le virtuose Hans Zimmer.

L'équipe effets spéciaux de Dune - BAFTA 2022 © Reuters

Le film Belfast, hommage Kenneth Branagh à sa ville natale, repart avec le prix du Meilleur film britannique. Will Smith -qui ne doit plus gagner ses lettres de noblesse- a remporté le prix du Meilleur acteur pour le rôle du père et entraineur des tenniswomen émérites Serena et Venus Williams dans La Méthode Williams. Et c'est Joanna Scanlan qui a gagné le BAFTA de la Meilleure actrice pour After Love d'Aleem Khan.

Troy Kotsur, pour CODA, a marqué l'histoire de la cérémonie en devenant la premier acteur atteint de surdité à gagner le BAFTA du Meilleur second rôle masculin. Accompagné de son interprète, il a déclaré à la salle: "Je pense que c'est génial que vous reconnaissiez mon travail de l'autre côté de l'océan, c'est vraiment incroyable."

Le remake de West Side Story par Spielberg a aussi été récompensé en la personne d'Ariana Debose avec le BAFTA du Meilleur second rôle féminin et l'excellent Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi a reçu le prix du Meilleur film en langue étrangère. Le BAFTA du Meilleur scénario original a été décerné à Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, via l'actrice Alana Haim et le compositeur Jonny Greenwood qui ont livré un discours pour le moins amusant.

Autres faits marquants: le film House of Gucci n'a reçu aucune récompense alors qu'il était nommé dans plusieurs catégories. Le Disney Cruella a reçu le prix du Meilleur costume et le dernier James Bond, No Time to Die, a seulement été honoré du BAFTA du Meilleur montage alors qu'il était nommé dans cinq catégories. Chose étonnante quand on sait tout l'amour que les Britanniques prêtent à ce "héros" national.

Une cérémonie marquée par les messages de soutien à l'Ukraine

Le président de la British Academy, Krishnendu Majumdar, a débuté la cérémonie en annonçant que l'invasion russe "a choqué le monde avec des images et des histoires racontant une situation vraiment horrible et déchirante", avant d'ajouter: "Les BAFTA et les autres académies de cinéma en Europe se tiennent au côté de l'Ukraine. Nous partageons l'espoir d'un retour à la paix."

De nombreuses personnalités publiques arboraient des badges et rubans aux couleurs du drapeau ukrainien. C'était le cas de Benedict Cumberbatch, qui a annoncé qu'il faisait ce qu'il pouvait, suite à l'appel du gouvernement britannique invitant ses citoyens à accueillir les réfugiés de guerre ukrainiens. Pendant la cérémonie, l'acteur-réalisateur-producteur Andy Serkis a critiqué la gestion de la crise de la ministre britannique de l'Intérieur en annonçant: "Tous les réfugiés sont bienvenus, mais certains le sont plus que d'autres. C'est un enfer total."

Alors qu'Emilia Jones s'apprêtait à chanter, doublée en langage des signes, l'actrice australienne et maîtresse de cérémonie Rebel Wilson -qui porte très bien son prénom-, a choisi de lever son majeur pour le président russe en expliquant que "dans toutes les langues des signes, ceci est un geste pour Poutine".

Guillaume Picalausa

