Après deux années qui ont fait couler beaucoup d'encre, place à la 47e édition des César, ce vendredi où trois actrices belges sont nommées. Voici à quoi s'attendre.

Ce vendredi 25 février, se tient la 47e cérémonie des César du cinéma, en direct de l'Olympia à Paris. L'académie des Césars a fait appel pour la 10e fois à Antoine de Caunes en tant que maître de cérémonie. La réalisatrice, scénariste et écrivaine française Danièle Thompson présidera cette année.

La remise des prix sera rythmée par les hommages à Jean Paul Belmondo, disparu en septembre 2021 et à Gaspard Ulliel décédé lors d'un accident de ski en janvier dernier. Le César d'Honneur sera attribué à Cate Blanchett pour l'ensemble de sa carrière.

Le grand favori des Césars 2022 est sans conteste le drame Illusions perdues de Xavier Giannoli avec 15 nominations, talonné par Annette de Leos Carax et Aline de Valérie Lemercier avec respectivement 11 et 10 nominations. BAC Nord de Cédric Jimenez et La Fracture de Catherine Corsini ne sont pas non plus en reste puisqu'ils sont nommés dans 7 et 6 catégories.

Trois Belges sont en lice cette année, chacune pour un César différent. Virginie Efira est nommée dans la catégorie Meilleure actrice pour le film de production belgo-néerlando-française Benedatta. Dans la même catégorie, on retrouve notamment Valérie Lemercier pour Aline ou encore Léa Seydoux pour le film France. Notre compatriote Cécile de France est en course pour le César de la Meilleure actrice dans un second rôle pour le favori de la cérémonie, Illusion perdues. Salome Dewaels est, quant à elle, nommée dans la catégorie Meilleur espoir féminin pour le même long-métrage.

Des éditions précédentes qui ont fait couler beaucoup d'encre

Corinne Masiero et Marina Foïs lors de la remise du César des Meilleurs costumes en 2021 © Reuters

Les éditions précédentes ont été marquées par différents scandales et par une chute vertigineuse de l'audimat. En effet, les César 2021 n'ont rassemblé qu'1,6 million de téléspectateurs contre 2,1 million en 2020.

Toujours 2020, la cérémonie a défrayé la chronique avec l'attribution de trois César - dont celui du Meilleur réalisateur - au film J'accuse de Roman Polanski alors accusé d'actes de violences sexuelles .

C'est aussi en 2020 que le Conseil d'administration des César a démissionné collectivement.

En 2021, l'actrice Corinne Masiero est apparue totalement nue et ensanglantée sur scène afin d'interpeller le gouvernement face à son manque de considération pour la culture. Cet événement a fortement été controversé.

Un maître de cérémonie prudent et déterminé

Antoine de Caunes à la cérémonie des César du cinéma en 2020 © Julien Hekimian/Getty Images

La cérémonie des Césars 2022, sa présidente et son maître de cérémonie jouent très gros, après deux ans entachés par des polémiques. "La mission cette année, ce n'est pas de redresser la barre ou mettre le navire à flot, mais essayer de repartir sur les bases qui ont longtemps été celles des Césars, de célébrer le cinéma", a annoncé Antoine de Caunes. Le présentateur est déterminé à éviter tout incident lors de sa cérémonie. Il a d'ailleurs confié au Figaro qu'il "ne souhaitait pas une autre Masiero. Je veux éviter ce registre-là. J'ai envie d'une soirée joyeuse, d'émotions et de rires, et remettre le cinéma au coeur de ce gala."Cette semaine, il a d'ailleurs mis en garde son ami José Garcia alors que ce dernier annonçait qu'il lui préparait un mauvais tour dont il a le secret pour la cérémonie de ce vendredi soir.

La cérémonie des César du cinéma 2022 commencera à 21h et sera diffusée sur Canal+. Il sera également possible de la suivre sur Europe 1.

César du Meilleur film Aline de Valérie Lemercier

Annette de Leos Carax

BAC Nord de Cédric Jimenez

L'Événement d'Audrey Diwan

La Fracture de Catherine Corsini

Illusions perdues de Xavier Giannoli

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle d'Arthur Harari César de la Meilleure réalisation Valérie Lemercier pour Aline

Leos Carax pour Annette

Cédric Jimenez pour BAC Nord

Audrey Diwan pour L'Événement

Xavier Giannoli pour Illusions Perdues

Arthur Harari pour Onoda

Julia Ducournau pour Titane César de la Meilleure actrice Leïla Bekhti dans Les Intranquilles

Valeria Bruni Tedeschi dans La Fracture

Laure Calamy dans Une Femme du monde

Virginie Efira dans Benedetta

Vicky Krieps dans Serre moi fort

Valérie Lemercier dans Aline

Léa Seydoux dans France César du Meilleur acteur Damien Bonnard dans Les Intranquilles

Adam Driver dans Annette

Gilles Lellouche dans BAC Nord

Vincent Macaigne dans Médecin de nuit

Benoît Magimel dans De son vivant

Pio Marmaï dans La Fracture

Pierre Niney dans Boîte noire

Guillaume Picalausa

Ce vendredi 25 février, se tient la 47e cérémonie des César du cinéma, en direct de l'Olympia à Paris. L'académie des Césars a fait appel pour la 10e fois à Antoine de Caunes en tant que maître de cérémonie. La réalisatrice, scénariste et écrivaine française Danièle Thompson présidera cette année. La remise des prix sera rythmée par les hommages à Jean Paul Belmondo, disparu en septembre 2021 et à Gaspard Ulliel décédé lors d'un accident de ski en janvier dernier. Le César d'Honneur sera attribué à Cate Blanchett pour l'ensemble de sa carrière. Le grand favori des Césars 2022 est sans conteste le drame Illusions perdues de Xavier Giannoli avec 15 nominations, talonné par Annette de Leos Carax et Aline de Valérie Lemercier avec respectivement 11 et 10 nominations. BAC Nord de Cédric Jimenez et La Fracture de Catherine Corsini ne sont pas non plus en reste puisqu'ils sont nommés dans 7 et 6 catégories. Trois Belges sont en lice cette année, chacune pour un César différent. Virginie Efira est nommée dans la catégorie Meilleure actrice pour le film de production belgo-néerlando-française Benedatta. Dans la même catégorie, on retrouve notamment Valérie Lemercier pour Aline ou encore Léa Seydoux pour le film France. Notre compatriote Cécile de France est en course pour le César de la Meilleure actrice dans un second rôle pour le favori de la cérémonie, Illusion perdues. Salome Dewaels est, quant à elle, nommée dans la catégorie Meilleur espoir féminin pour le même long-métrage. Les éditions précédentes ont été marquées par différents scandales et par une chute vertigineuse de l'audimat. En effet, les César 2021 n'ont rassemblé qu'1,6 million de téléspectateurs contre 2,1 million en 2020. Toujours 2020, la cérémonie a défrayé la chronique avec l'attribution de trois César - dont celui du Meilleur réalisateur - au film J'accuse de Roman Polanski alors accusé d'actes de violences sexuelles . C'est aussi en 2020 que le Conseil d'administration des César a démissionné collectivement. En 2021, l'actrice Corinne Masiero est apparue totalement nue et ensanglantée sur scène afin d'interpeller le gouvernement face à son manque de considération pour la culture. Cet événement a fortement été controversé. La cérémonie des Césars 2022, sa présidente et son maître de cérémonie jouent très gros, après deux ans entachés par des polémiques. "La mission cette année, ce n'est pas de redresser la barre ou mettre le navire à flot, mais essayer de repartir sur les bases qui ont longtemps été celles des Césars, de célébrer le cinéma", a annoncé Antoine de Caunes. Le présentateur est déterminé à éviter tout incident lors de sa cérémonie. Il a d'ailleurs confié au Figaro qu'il "ne souhaitait pas une autre Masiero. Je veux éviter ce registre-là. J'ai envie d'une soirée joyeuse, d'émotions et de rires, et remettre le cinéma au coeur de ce gala."Cette semaine, il a d'ailleurs mis en garde son ami José Garcia alors que ce dernier annonçait qu'il lui préparait un mauvais tour dont il a le secret pour la cérémonie de ce vendredi soir. La cérémonie des César du cinéma 2022 commencera à 21h et sera diffusée sur Canal+. Il sera également possible de la suivre sur Europe 1. Guillaume Picalausa