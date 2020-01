Le film "Joker" de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, part en tête de la course pour la 92 édition des Oscars avec onze nominations au total, a annoncé l'Académie américaine des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieux prix.

Parmi les premières nominations annoncées, Kathy Bates ("Le Cas Richard Jewell"), Laura Dern ("Marriage Story"), Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Les Filles du Docteur March") et Margot Robbie ("Scandale") ont été retenues dans la catégorie du meilleur second rôle féminin.

Du côté des meilleurs seconds rôles masculins, l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les statuettes dorées dans 24 catégories au total, a sélectionné Tom Hanks ("Un ami extraordinaire"), Al Pacino ("The Irishman"), Joe Pesci ("The Irishman"), Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood") et Anthony Hopkins ("Les deux Papes").

Pour l'Oscar de la meilleure actrice, les nommées sont Cynthia Erivo, "Harriet", Saoirse Ronan, "Les Filles du Docteur March", Scarlett Johansson, "Marriage Story", Charlize Theron, "Scandale" et Renée Zellweger, "Judy".

Pour l'Oscar du meilleur acteur: Antonio Banderas, "Douleur et gloire", Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood", Adam Driver, "Marriage Story", Joaquin Phoenix, "Joker" et Jonathan Pryce, "Les deux Papes".

Voici les nommés pour l'Oscar du meilleur film: "Le Mans 66", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Les Filles du Docteur March", "Marriage Story", "1917", "Once Upon a Time... in Hollywood", "Parasite".

Pour l'Oscar du meilleur réalisateur: Bong Joon-ho, "Parasite", Todd Phillips, "Joker", Sam Mendes, "1917", Martin Scorsese, "The Irishman" et Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood".

Le film belge "Une soeur" nommé dans la catégorie des courts métrages pour les Oscars Le film belge "Une soeur" a été nommé lundi dans la catégorie des "Courts métrages en prises de vues réelles" pour la 92e cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 9 février prochain à Los Angeles. L'autre production belge qui faisait partie des films présélectionnés, "Les petites mains", n'a pas été nommée. "Une soeur", thriller psychologique porté par Veerle Baetens, Selma Alaoui et Guillaume Duhesme, est produit par Versus production, en collaboration avec la RTBF. Cette production a notamment bénéficié du soutien du Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du tax shelter du gouvernement fédéral belge. "Les petites mains" de Rémi Allier, avec à l'affiche Jan Hammenecker et Sandrine Blancke, faisait aussi partie des pré-sélectionnés mais la production n'a pas été retenue. Les autres nommés dans cette catégorie sont Brotherhood de Meryam Joobeur, Nefta Football Club d'Yves Piat, The Neighbors' Window de Marshall Curry et Saria de Bryan Buckley. La 92e cérémonie des Oscars se déroulera le 9 février prochain au Dolby Theatre de Los Angeles.

