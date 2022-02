11e Magritte du cinéma: Un monde et Une vie démente grands vainqueurs

FocusVif.be Rédaction en ligne

Une vie démente d'Ann Sirot et Raphaël Balboni et Un monde de Laura Wandel, deux premiers longs métrages, étaient au coude à coude concernant les nominations, avec respectivement 12 et 10 nominations. Ils sont également au coude à coude en ce qui concerne le palmarès, avec 7 prix chacun.