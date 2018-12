Sacrés numéros!

Un peu éclipsé par le nouveau cirque, qui lui préfère généralement un format homogène s'étalant sur toute la durée du spectacle et une trame narrative unique, le numéro, essence du cirque, reste indispensable. Comme le court métrage face au long, comme la nouvelle face au roman, il permet des audaces et des condensations inégalables. Cela, l'Espace Catastrophe, Centre International de Création des Arts du Cirque, l'a bien compris et propose aujourd'hui ses Tours de Pis(t)e, initialement cantonnés au festival Up!, tout au long de la saison dans divers lieux partenaires. Cette nouvelle série démarre les 8 et 9 décembre au 140, à Schaerbeek. La salle de l'avenue Plasky accueille sept numéros offrant un joli panorama du cirque d'aujourd'hui. La soirée panachera trapèze fixe, avec l'acrobate aérienne originaire de San Francisco Frieda B.K., de la manipulation dansée avec le Français Alain Fernandez, de la roue Cyr avec Mikail Karahan, fraîchement sorti de l'ESAC, du mât chinois avec le solo Introspection d'un poisson de Nilda Martinez, le fil de fer avec la Finlandaise Liisa Näykki, de la jonglerie mêlant balles et chaises miniatures avec Elias Oechsner et un duo entre jonglerie et équilibre avec Laura Picard et Rodrigo Gil. Et pour assurer les transitions entre ces différents univers artistiques mis en piste par Catherine Magis, Tours de Pis(t)e offre une carte blanche à Yassin Mrabtifi, danseur de hip-hop originaire de Molenbeek, introduit dans la danse contemporaine grâce à Wim Vandekeybus. À voir en famille, évidemment.

Les 08 et 09/12 au 140 à Bruxelles, www.catastrophe.be