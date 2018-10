Revolutions - Records & Rebels: back in the sixties

Après Londres, Montréal et Milan, Bruxelles reprend le flambeau et fait à son tour un bond dans le passé tout en adaptant le contenu de l'exposition à l'histoire de notre plat pays. Ainsi, les manifestations étudiantes de Louvain, le Jazz Bilzen ou encore le festival d'Amougies, considéré comme le premier Woodstock européen, feront également partie intégrante de l'exposition. Revolutions - Records & Rebels revient sur les révolutions culturelles, sociales, artistiques et technologiques qui ont marqué les années soixante et qui ont réellement eu un impact sur les générations futures.

L'exposition, qui se veut interactive, propose un voyage à l'esprit flower power à travers plus de 350 objets contextualisés dans des vidéos incluant la mode, la musique, le design, le graphisme et la photographie. Tout en se baladant, chacun des visiteurs possède une paire d'écouteurs passant des titres emblématiques de ces années folles; Beach Boys, Beatles, Rolling Stones... de quoi s'offrir une expérience des plus immersives.

Le parcours se dessine à travers plusieurs thèmes: les Swinging Sixties, la contre-culture, la consommation, les protestations et dissidences, les festivals et l'émergence des communautés, l'informatique, les mouvements de défense de l'environnement...

L'exposition tend à montrer la manière dont les révolutions survenues entre 1966 et 1970 ont profondément affecté les modes de vie actuels et l'impact qu'elles ont eu sur la manière dont nous envisageons l'avenir.

Emilie Petit