Le coronavirus a porté un coup particulièrement rude aux arts de la scène, stoppés net en mars dernier, pour toute la fin de la saison 19-20. Les Prix Maeterlinck de la Critique, organisés depuis 1952, tenaient tout de même à récompenser les meilleurs spectacles de cette année tronquée, mais ils le feront de manière particulière.

D'une part, il n'y aura pas de cérémonie publique comme c'est traditionnellement le cas, mais une vidéo diffusée vers le 15 septembre où seront dévoilés les lauréats de chacune des 16 catégories. D'autre part, une grande partie du budget normalement alloué à cette cérémonie sera versée à l'Union des Artistes et à l'Association des techniciens du spectacle vivant (ATPS). Un soutien sans doute dérisoire face à l'océan de détresse qui a submergé le milieu, mais un geste symbolique de solidarité.

Voici les nommés de la saison 19-20, dont les portraits sont détaillés sur le site www.lesprixdelacritique.be (les liens ci-dessous mènent à nos critiques et/ou interviews)

Meilleur spectacle

Des caravelles et des batailles, d'Éléna Doratiotto et Benoît Piret.

Dimanche, de Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud.

Paying for it, du Collectif La Brute.

Meilleure mise en scène

No One, de Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola.

Le Roman d'Antoine Doinel, d'Antoine Laubin.

Villa Dolorosa, de Georges Lini. Texte de Rebekka Kricheldorf.

Meilleur spectacle de danse

Forces, de Leslie Mannès, Thomas Turine et Vincent Lemaître.

Ida Don't Cry Me Love, de Lara Barsacq.

WEG, d'Ayelen Parolin.

Meilleur spectacle de cirque

125 BPM, du Duo André/Léo.

Encore une fois, de Julio Calero Ferre, Daniel Torralbo Pérez et Gianna (Les Tripotes).

Work, de Claudio Stellato.

Meilleure comédie/Meilleur spectacle d'humour

Au suivant!, de Guillermo Guiz.

L'Histoire approximative et néanmoins touchante de Boby Lapointe, des Compagnons qui pointent.

Les Émotifs anonymes, de Philippe Blasband et Jean-Pierre Améris.

Meilleur spectacle jeune public

Jimmy n'est plus là, de Guillaume Kerbusch.

Ni oui ni non bien au contraire, de Martine Godard.

Un silence ordinaire, de Didier Poiteaux.

Meilleur seul en scène

Le Champ de bataille, de Jérôme Colin. Avec Thierry Hellin.

Rage dedans, de et avec Jean-Luc Piraux.

Tchaïka, de Natacha Belova et Tita Iacobelli. Avec Tita Iacobelli.

Meilleure découverte

Home, de Magrit Coulon.

Les Falaises, d'Antonin Jenny.

Vacances Vacance, d'Ondine Cloez.

Meilleure comédienne

Valérie Bauchau, dans Celle que vous croyez, de Jessica Gazon, d'après le roman de Camille Laurens, et dans Le Roman d'Antoine Doinel, d'Antoine Laubin.

Isabelle Defossé, dans Villa Dolorosa, de Georges Lini.

Tita Iacobelli, dans Tchaïka, de Natacha Belova et Tita Iacobelli.

Meilleur comédien

Adrien Drumel, dans Le Roman d'Antoine Doinel, d'Antoine Laubin.

Nicolas Luçon, dans Villa Dolorosa, de Georges Lini.

Tristan Schotte, dans Edmond, d'Alexis Michalik, mise en scène de Michel Kacenelenbogen. Et dans Les Caprices de Marianne, d'Alfred de Musset, mise en scène d'Alain Leempoel.

Espoir féminin

Amel Benaïssa, dans Borders, de Henry Naylor. Mise en scène de Jasmina Douieb.

Marina Pangos, dans My Fair Lady, de Frederick Loewe et Alan Jay Lerner. Mise en scène de Jack Cooper et Simon Paco.

Mélodie Valemberg, dans Pink Boys and Old Ladies, de Marie Henry. Mise en scène de Clément Thirion.

Espoir masculin

Maximilien Delmelle, dans Boys Boys Boys, de Diane Fourdrignier.

Jules Puibaraud, dans Des caravelles et des batailles, d'Éléna Doratiotto et Benoît Piret.

Simon Thomas, dans Pink Boys and Old Ladies, de Marie Henry. Mise en scène de Clément Thirion.

Meilleur auteur/ Meilleure autrice

Collectif La Brute pour Paying for it

Éléna Doratiotto et Benoît Piret pour Des caravelles et des batailles

Marie Henry pour Pink Boys and Old Ladies

Meilleure scénographie

Carnage D'Hélène Beutin et Clément Goethals. Scénographie de Marie Menzaghi.

Les Falaises D'Antonin Jenny. Scénographie de Charles-Hippolyte Chatelard.

Le Roman d'Antoine Doinel D'Antoine Laubin. Scénographie de Prunelle Rulens

Meilleure réalisation artistique et technique

Dimanche, de Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud.

No One, de Sophie Linsmaux et Aurélio Mergola

Sanctuaire sauvage, du Collectif Rafale

Prix Bernadette Abraté, qui honore le rayonnement d'une personnalité des arts de la scène

Catherine Magis et Benoît Litt, Fondateurs et directeurs de l'Espace Catastrophe, Centre International de Création des Arts du Cirque.

