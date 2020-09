Le Covid est passé par là aussi... Chamboulés par la pandémie, les Prix Maeterlinck ont renoncé à leur traditionnelle cérémonie réunissant les professionnels des arts de la scène dans un des théâtres de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la rentrée.

Mais la remise des statuettes dessinées par François Schuiten aura bien lieu, par écrans interposés. Ce lundi 21 septembre à 20h sera diffusée sur les réseaux et sur la plateforme Auvio une vidéo dévoilant le palmarès. Discours, présentation des nommés sélectionnés par le jury de journalistes et critiques spécialisés, révélations des lauréats... Ce sera comme en vrai, mais condensé en une heure. Et chaque catégorie, du meilleur spectacle à la meilleure découverte, bénéficiera aussi d'une capsule visible séparément.

Les Prix Maeterlinck de la Critique: le 21 septembre à 20h sur les réseaux, notamment via https://www.facebook.com/PrixMaeterlinckdelaCritique

