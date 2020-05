Les grands musées sont donc les premiers lieux culturels à rouvrir leurs portes après quelque neuf semaines de confinement. Les dates de reprise varient selon les institutions.

Ainsi Bozar (pour ses expositions uniquement), la section Old Masters des Beaux-Arts de Bruxelles, le Bam à Mons, la Boverie à Liège, le BPS 22 à Charleroi et le M HKA à Anvers, entre autres, annoncent reprendre l'accueil des visiteurs le 19 m...

Ainsi Bozar (pour ses expositions uniquement), la section Old Masters des Beaux-Arts de Bruxelles, le Bam à Mons, la Boverie à Liège, le BPS 22 à Charleroi et le M HKA à Anvers, entre autres, annoncent reprendre l'accueil des visiteurs le 19 mai. Pour le Musée de la Photo à Charleroi et l'ADAM dans la capitale, ce sera le 21. Il s'agira, pour la plupart, de pouvoir profiter des expositions qui étaient déjà en place avant les mesures de restriction. D'autres musées pourraient aussi reprendre leurs activités d'ici là, de même que des réouvertures pourraient être encore différées. Les conditions de visite sont adaptées dans chaque lieu (jauge réduite, files d'attente possibles, réservations exclusivement par Internet). Renseignez-vous sur les sites des institutions pour la mise à jour de ces informations.