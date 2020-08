Le jardin du musée Wiertz situé rue Vautier à Ixelles sera officiellement ouvert au public mercredi dès 08h00 du matin, a annoncé lundi le bureau belge du parlement européen.

Le jardin sera baptisé "Citizens Garden". Il sera ouvert tous les jours de la semaine à compter de 08h00 du matin et jusqu'à 19h50 en septembre, puis 17h50 du 1er octobre au 31 mars, 18h50 du 1er avril au 30 avril et 20h50 du 1er mai au 31 août.

Le pavillon central accueillera un concert de musique classique tous les jours ouvrables à 13h00, et ce dès mercredi.

Le bureau du parlement européen a exprimé le souhait de préserver cette oasis de verdure et de la partager avec les habitants du quartier et l'ensemble les Bruxellois. Les sculptures et peintures de l'artiste belge Antoine Wiertz sont toujours là où il les avait laissées. Le parlement a décidé d'agrémenter graduellement le jardin d'autres sculptures représentant de célèbres philosophes et artistes européens.

C'est un accord conclu en 2018 avec le gouvernement belge qui confie au parlement européen la gestion du jardin et de l'ancienne maison du peintre Antoine Wiertz (1806-1865). D'importantes rénovations sont en cours dans la maison. Le musée qui expose les oeuvres de Wiertz reste sous la direction du Musée royal d'art et d'histoire.

