Le HISK (Hoger Instituut Voor Schone Kunsten) gantois doit fermer ses portes suite au non renouvellement de son financement par le parlement flamand. Ses anciens lauréats ont écrit ou signé un texte en réponse aux politiques, reflet d'un malaise culturel dans le nord du pays. Le voici.

Nous, les lauréat·e·s du HISK, sommes choqué·e·s et profondément déçu·e·s par la décision du gouvernement flamand de retirer le financement du HISK d'ici 2023.

En tant que lauréat·e·s du HISK, nous avons une expérience directe de l'excellent parcours éducatif que l'Institut offre et nous nous opposons à l'affirmation selon laquelle le HISK n'apporte "aucune valeur ajoutée unique". Depuis 25 ans, le HISK est une institution de renommée internationale. Retirer son financement signifierait détruire le travail précieux qui a été investi dans sa construction. Cet environnement d'apprentissage singulier a contribué significativement au niveau élevé de l'art et de la culture en Belgique et à son rayonnement au-delà des frontières.

Le HISK est un institut d'études supérieures pour les arts visuels basé à Gand. Des artistes sélectionnés venant de disciplines, d'horizons et d'origines variées se côtoient pendant deux ans, bénéficiant chacun·e d'un atelier individuel et d'espaces de travail collectifs. Pendant cette période, le HISK propose un programme de visites d'atelier par une multitude de professionnel·le·s de l'art, nationaux et internationaux. Nous y avons forgé nos premiers liens avec des centres d'arts, des musées et des galeries, nous y avons pratiqué l'art de planifier et de mener à bien des expositions. Grâce à un apprentissage avancé entre pairs, le HISK favorise la création d'une communauté solidaire et inclusive qui continue d'enrichir nos vies et nos carrières pendant de nombreuses années. Notre travail s'y est développé en profondeur et en complexité, nous y avons appris à affiner notre oeuvre et à communiquer avec des publics divers en Flandre, en Belgique et dans le reste du monde.

Nous reconnaissons que le conseil d'administration du HISK a manqué de vision ces dernières années. Nous pensons qu'un HISK 2.0 doit inclure des voix plurielles et une structure transparente. Cependant, en tant que lauréat·e·s, nous avons la certitude que la qualité éducative du HISK l'emporte sur ses problèmes organisationnels et nous soutenons qu'il devrait continuer à exister en tant qu'institut éducatif non académique indépendant. Ainsi, nous nous proposons de jouer un rôle consultatif dans la réforme de l'institut.

Le format éducatif et l'infrastructure que pourvoit le HISK ne sont pas basés sur des crédits ni des notes. C'est pourtant un système qui fonctionne, comme le prouve la grande majorité des lauréat·e·s qui mène des carrières importantes dans le monde de l'art, en tant qu'enseignant·e·s dans des écoles d'art, conduisant des doctorats et exposant tant au niveau national qu'international. Nous sommes convaincu·e·s que le paysage culturel belge et sa réputation souffriront considérablement si le HISK est contraint de fermer ses portes.

Comment la Flandre pourra-t-elle s'épanouir en tant que terre artistique fertile en se coupant ses propres racines?

Nous demandons au ministre flamand de l'Éducation et au parlement d'annuler la décision de retirer le financement du HISK et de poursuivre leur (jusqu'à présent) excellent mécénat de l'éducation artistique.

Si vous voulez nous soutenir, signez la pétition ici.

Signatures:

Vincent Geyskens (1994-1997) Stéphanie Leblon( 1995- 1998) David Ooms (1995-1998) Hedwig Brouckaert (1996-1999) Francis Denys (1996-1999) Koenraad Dedobbeleer (1997-1999) Hadassah Emmerich (1997-2000) Geert Goiris (1997 - 2000) Lucie Renneboog (1998-2001) Nadia Naveau (1999-2001) Ives Maes (1999-2001) Ruth van Haren Noman (1999-2001) Lucie Renneboog (1998-2001) Pieter Vermeersch (1999-2001) Cathérine Claeyé (1999-2001) Ward Denys (1999-2001) Nico Dockx (1999-2001) Gert Aertsen (2000-2001) Caroline Coolen (2000-2001) Bas de Wit (2000-2003) Christian Kolverud (2000-2003) Guðný Rósa Ingimarsdóttir (2001 - 2003) Carlos Aires (2001-2003) Kris Vleeschouwer (2001-2003) Wim Wauman (2002-2003) Philip Metten (2002 - 2004) Peter Lemmens (2002 - 2004) Christian Noirfalise (2003-2004) Stephan Balleux (2003-2004) Bren Heymans(2003-2004) Eva De Leener (2003-2005) Dominique Leroy (2003-2005) Lien Nollet (2004-2005) Liesbeth Marit (2004-2005) Stefaan Dheedene (2004-2005) Anneke Eussen (2004-2005) Nicolas Provost (2004-2005) Cédric Noël (2004-2005) Peter Geeraert (2004-2005) Heide Hinrichs (2005-2006) Elizabeth Haines (2005-2006) Ante Timmermans (2005-2006) Kristofer Paetau (2005 - 2006) Ruben Bellinkx (2005-2006) Wannes Goetschalckx (2005-2006) Sara Claes (2005-2006) Allison Hrabluik (2006-2007) Max Sudhues (2006-2007) Sarah & Charles (2006-2007) Leon Vranken (2006-2007) Filip Vervaet (2006-2007) Oleg Yushko (2007-2008) Simon Gush (2007 - 2008) Judit Hettema (2007-2008) Sarah Westphal (2008-2009) Bas Schevers (2008-2009) Maarten Vanden Eynde (2008-2009) Anne Schiffer (2008-2009) Masashi Echigo(2009-2010) Lauren von Gogh (2009-2010) Femmy Otten (2009-2010) Assaf Gruber (2009-2010) Steven Baelen (2009-2010) Nicole Franchy (2010-2011) Isabela Grosseova (2010-2011) Zoro Feigl (2010-2011) Elise Berkvens (2010-2011) Hedwig Houben (2010-2011) Céline Butaye (2010-2011) Noor Nuyten (2010-2011) Alice De Mont (2011-2012) Line Boogaerts (2011-2012) Paulien Föllings (2011-2012) Gary Leddington (2011-2012) Meggy Rustamova(2012-2013) Jeroen Uyttendaele (2012-2013) Ben Van den Berghe (2012-2013) Katerina Undo (2013-2014) Kasper Bosmans (2013-2014) Birde Vanheerswynghels (2013-2014) Marge Monko (2013-2014) Benjamin Verhoeven (2014-2015) Leyla Aydoslu (2014-2015) Raffaella Crispino (2014-2015) Klaas Vanhee (2014-2015) Flurin Bisig (2014-2015) Marie-Fleur Lefebvre (2014-2015) Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir (2014-2015) Joke Raes (2015-2016) Lien Hüwels (2015-2016) Wieske Wester (2015-2016) Alejandra Hernández (2015-2016) Lydia Hannah Debeer (2015-2016) Laure Cottin Stefanelli (2015-2016) Minja Gu (2015-2016) Ariane Loze (2016-2017) Oshin Albrecht (2016-2017) Kasper De Vos (2016-2017) William Ludwig Lutgens (2016-2017) Jonathan Paepens (2016-2017) Lukas Verdijk (2016-2017) Melissa Mabesoone (2016-2017) Ella de Burca (2016-2017) Vesna Faassen (2016-2017) Elias Ghekiere (2016-2017) Rebekka Löffler (2016-2017) Pepa Ivanova (2016-2017) Leander Schönweger (2017-2018) Pieter De Clercq (2017-2018) Che Go Eun (2017-2018) Bram Demunter (2017-2018) Liesbeth Henderickx (2017-2018) Lisa Wilkens (2017-2018) Anaïs Chabeur (2017-2018) Chloé Op de Beeck (2017-2018) Mostafa Saifi Rahmouni (2017-2018) Sarah Smolders (2017-2018) Susanna Inglada Heredero (2017-2018) Mark Po,lep (2018-2019) Roel Heremans (2018-2019) Mark Po,lep (2018-2019) Hannah Mevis (2018-2019) Lisette de Greeuw (2018-2019) Mirthe Klück (2018-2019) Johna Hansen (2018-2019) Francesca Ferreri (2018-2019) Sina Hensel (2018-2019) Bárbara Sánchez Barroso (2018-2019) Sofia Caesar (2018-2019) Eva Giolo (2018-2019) Megan-Leigh Heilig (2018-2019) Ingel Vaikla (2018-2019) Luca Vanello (2019-2020) Helen Anna Flanagan (2019-2020) Nikolay Karabinovych (2019-2020) Diego Lama (2019-2020) Hsu Che-Yu (2019-2020) Oussama Tabti (2019-2020) Katya Ev (2019-2020) Nelleke Cloosterman(2020-2021) Karel Koplimets (2020-2021) Olivia Hernaïz (2020-2021) Paulius Sliaupa (2020-2021) Dries Boutsen (2020-2021) Sandrine Morgante (2020-2021) Elisa Pinto (2020-2021) Juan Pablo Plazas (2021-2022) Manu Engelen (2021-2022) Stephanie Rizaj (2021-2022) Felipe Muhr (2021-2022) Wim De Pauw (2021-2022) Edouard Pagant (2021-2022) Zhixin Liao(2021-2022) Ian De Weerdt (2021-2022) Maëlle Dufour ( 2022-2023) Fabiola Burgos (2022-2023) Hamed Dehqan (2022-2023) Paola Siri Renard (2022-2023) Jivan van der Ende (2022-2023)

