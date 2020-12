Après avoir été forcés de fermer pendant quatre semaines, les musées vont pouvoir rouvrir le 1er décembre dans tout le pays. À Bruxelles, la plupart des centres culturels se disent prêts à reprendre leurs activités. Seuls quelques établissements retarderont leur réouverture de quelques jours.

Bozar, Wiels, Autoworld, le Muséum des sciences naturelles, le Musée royal de l'armée et de l'histoire militaire, le musée Magritte et Train World accueilleront de nouveau des visiteurs dès mardi/demain, sous des conditions toujours strictes.

La réservation des visites reste obligatoire, tout comme le port du masque et la distance physique d'un mètre et demi. Des parcours ont également été tracés.

Certains établissements garderont encore portes closes quelques jours, comme le musée Oldmasters et les expositions temporaires des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, en rénovation jusqu'au 3 décembre. Le musée Art et Histoire et la Porte de Hal ouvriront quant à eux le samedi 5 décembre, suivis du musée des Instruments de musique, le 8 décembre, et du Mima, le 12 décembre.

Toutes les informations, ainsi que les réservations, sont disponibles via le site web brusselsmuseums.be.

