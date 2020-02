Alors que s'achève l'exposition blockbuster Léonard de Vinci au Louvre, une Joconde version 2020 sera mise en vente à Paris fin février: une Rubik Mona Lisa (2005), de l'artiste de rue Invader, assemblée avec près de 330 Rubik's Cubes.

Mise aux enchères le 23 février, pour une estimation entre 120.000 et 150.000 euros, par la maison de ventes Artcurial aux Champs-Elysées, cette Joconde est entièrement composée avec ces cubes magiques 3D, objet emblématique des années 80. Artcurial consacre à l'Art urbain une vente où seront dispersées des oeuvres de grands street artists contemporains.

Invader, de son vrai nom Franck Slama, s'est fait connaître avec ses "invasions" dans les rues de plus de 65 villes dans 33 pays. Il a même donné un nom à un courant caractérisant ses oeuvres "tableaux-objets": le "Rubikcubisme". Rubik Mona Lisa deviendra la première pièce d'une nouvelle série revisitant les plus grands tableaux de l'histoire de l'art: les "Rubik Master Pieces".

Du Déjeuner sur l'Herbe d'Edouard Manet à l'Origine du Monde de Gustave Courbet, Invader a déjà reproduit diverses oeuvres picturales en Rubik's Cubes. Depuis 2005, de nombreuses expositions ont été consacrées à Invader.

Alors que la notoriété légendaire de la Joconde fait affluer depuis des années les touristes du monde entier au Louvre, une grande exposition Léonard de Vinci s'y visite uniquement sur réservations depuis le mois d'octobre.

330 Rubik's Cubes ont été nécessaires pour la réalisation de cette Mona Lisa de l'artiste Invader. © FRANCOIS GUILLOT / AFP

