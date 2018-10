L'humain et la technologie au centre du 8e KIKK Festival

Le thème de cette année, Species and Beyond, explore les frontières entre le vivant et le non-vivant, défait les visions anthropocentriques du monde en déplaçant les points de vue et explore les influences technologiques sur le monde actuel. L'idée est de montrer, de manière positive, les histoires cachées du développement technologique et la complexité des écosystèmes au grand public tout en plaçant la faune et la flore au coeur de l'événement. Coup d'oeil sur quelques temps forts de cette huitième édition...

KIKK in Town et son parcours de réalité augmentée

Le parcours de plus de 25 installations s'étendra au coeur du centre-ville et investira une vingtaine de lieux, dont certains particulièrement insolites. Le musée des arts décoratifs, ouvert seulement lors des journées du patrimoine, accueillera Marco Barotti et ses cygnes composés d'antennes paraboliques qui s'animent en fonction du bruit ambiant. Water, projet signé par 3 artistes, sera installé dans la Cathédrale Saint-Aubain et créera l'illusion d'une coursive totalement immergée sous l'eau, tandis que Timid Wilderness de Miranda Moss est une jungle hybride entre technologie et végétaux totalement plongée dans un rayonnement ultraviolet composée de fleurs bioluminescentes qui se rétractent et s'ouvrent en fonction du bruit ambiant. Cette jungle interactive sera installée à l'Institut Sainte Marie. Pour la première fois en Belgique, 8 artistes ont installé un parcours de réalité augmentée composé de 8 bornes à travers la ville. Les visiteurs pourront admirer des oeuvres représentant des micro-organismes qui interagissent entre eux virtuellement à l'aide de leur smartphone.

KIKK Market - KIKK Pro

Les visiteurs auront tout le loisir de découvrir, tester, expérimenter, manipuler et créer lors des nombreuses animations proposées. Il sera possible, par exemple, de créer son escargot en 3D, de confectionner son propre baffle, de composer une mini-veilleuse, de tester le nouveau vélo électrique connecté de la start-up belge Cowboy ou encore de simuler un vol en parapente grâce au simulateur APEX - VR Paraglider, de quoi s'évader dans les airs sans toutefois quitter le Market. Le festival proposera aussi un espace de networking, le KIKK Pro, qui permettra aux entreprises intéressées par l'univers digital de trouver une plateforme B2B et de nouer des contacts avec pas moins de 400 entreprises présentes sur les lieux représentant plus de vingt nationalités différentes.

KIKK Kids

Composer un origami robotique, fabriquer une fleur aux propriétés extra-brillantes ou encore se balader dans la ville pour collecter des sons afin de créer une véritable symphonie. Les enfants âgés de 6 à 12 ans trouveront leur compte tout autant que les adultes à qui le festival propose des ateliers de biofabrication de moules à base de Mycélium et de cartons organiques afin de les sensibiliser aux problèmes liés à la production de plastique.

KIKK Parties

Puisqu'un festival n'en serait pas un sans musique, le KIKK organise deux soirées aux airs électro qui se tiendront respectivement le jeudi 1er novembre à 21h et le vendredi dès 19h30. La première accueillera trois DJ's: Obsequies, Stellar OM Source et Courtesy alors que la deuxième, appelée Boudin Room et inspirée des célèbres Boiler Room, propose un set de deux DJ's belges qui mixeront devant une plaque chauffante où cuisent des boudins que les festivaliers pourront déguster sans modération. Une soirée 100% belge, 100% boudin qui se tiendra au foyer du théâtre de Namur.

