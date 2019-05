Surnommée "le petit Manchester" à l'époque de son essor industriel, Molenbeek fait face à une reconversion difficile. Sa mue passe aussi par la culture, comme le souligne le Kunstenfestivaldesarts, qui a choisi d'y établir le centre de sa prochaine édition, du 10 mai au 1er juin.

Rendez-vous annuel bruxellois où découvrir la crème de l'avant-garde nationale et internationale en arts de la scène, le Kunstenfestivaldesarts est un événement qui ne dispose pas de son propre lieu: il rayonne dans la ville à travers une série de partenaires. Et ce rayonnement s'effectue à partir d'un "centre", point névralgique et festif qui n'est jamais choisi au hasard. Après, par exemple, le Palais de la dynastie au Mont des Arts en 2017 ou le cinéma Marivaux en 2014, c'est cette année la rue de Manchester, à deux pas du canal et en plein Molenbeek, qui fera battre le coeur du KFDA, accueillant notamment sa billetterie, son bar-resto et ses soirées festives. La rue est celle du Recyclart et du VK, de Charleroi danse/ La Raffinerie et du Cinemaximiliaan. Un décentrement volontaire pour attirer l'attention sur l'actuelle transformation d'un ancien pôle de production industriel, tristement médiatisé à travers le monde suite aux attentats de Paris et de Bruxelles, en pôle de production culturelle. Une transition déjà incarnée par exemple par les différentes manifestations de "Molenbeek Métropole Culture" en 2014, par le festival Kanal, par l'action de la Maison des cultures et de la cohésion sociale ou encore par l'ouverture, en 2016, du Mima (Milennium Iconoclast Museum of Art).

