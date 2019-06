Fin juin, le rideau tombera sur Kanal Brut, la palpitante année de préfiguration au coeur de l'ancien paquebot Citroën à Bruxelles. Une clôture qui culmine avec Festival Kanal, dix jours de liesse culturelle.

Quatorze mois, tel est le laps de temps qui semble avoir filé à la vitesse de l'éclair, durant lequel les habitants de la capitale ont pu faire connaissance avec les 35.000 mètres carrés du Kanal-Centre Pompidou. Vous en demandez encore? Il va falloir patienter car, comme prévu, le lieu va se muer en un vaste chantier avant de se présenter sous sa forme définitive. Echéance estimée? 2023, si tout va bien. Pas de panique, tout n'est pas perdu. Comme le promet Yves Goldstein, entre le "on" et le "off", le curseur de cette initiative qui réveille Bruxelles sera mis sur une position intermédiaire. Soucieux de "faire vivre la marque", la cheville ouvrière de la fondation qui pilote l'initiative prom...