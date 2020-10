Garantie pour les annulations dans le secteur des arts de la scène

FocusVif.be Rédaction en ligne

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place un mécanisme de garantie visant à couvrir les annulations de spectacles pour cause de contamination au coronavirus ou de mise en quarantaine d'un membre de l'équipe artistique ou technique, ont annoncé jeudi le ministre-président et les ministres du Budget et de la Culture, Pierre-Yves Jeholet, Frédéric Daerden et Bénédicte Liénard. Ce mécanisme pourra être étendu à toute la saison 2020-2021.

Bénédicte Linard, ici à l'ouverture du FIFF à Namur. © BELGA PHOTO BRUNO FAHY