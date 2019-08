Entre rêverie et hyperréalisme, ses fresques géantes interpellent sur notre condition humaine et les défis auxquels elle est confrontée. Entre écologie, philosophie et réflexion sur le statut de l'artiste, Saype imprime sa marque.

Il est originaire de Belfort mais vit aujourd'hui en Suisse. Saype (contraction de "say" et "peace") était, jusqu'il y a deux ans, infirmier. Aujourd'hui, le magazine Forbes a inclus le Français dans sa liste des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes dans le domaine de l'art et la culture. Après des graffs dans le métro et un premier ensemble de tableaux en trois dimensions, Les Aurores, saisissants acryliques sur toile et plexiglas, il s'est engouffré dans une spectaculaire série de land art éphémère: des fresques gigantesques de peintures en nuances de gris sur de larges espaces herbeux, sauvages dans les montagne ou aux abords des villages de Suisse romande. On y contemple des enfants ou des hommes d'âge mur, archétypes délivrant un message humaniste. Récemment, elles se sont installées à Genève, Buenos Aires et Paris. Sa nouvelle série, Beyond Walls, une immense chaîne de mains enlacées, vise à relier les capitales et métropoles du monde. Dans la Ville Lumière, elles sont apparues au Champ-de-Mars, avant de disparaître en quelques jours, pour réapparaître plus tard à Andorre, Chicago, Belfast ou Nairobi.

...