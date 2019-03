En images: le Kanal Centre Pompidou fait peau neuve

Trois bureaux d'architectes européens sont les penseurs du futur aménagement du Kanal-Centre Pompidou, situé près du métro Yser à Bruxelles. Leur sélection s'est opérée à la suite du lancement d'un concours international. L'objectif est de repenser tout l'agencement de l'ancien garage Citroën en village culturel, pour connecter le musée d'art contemporain, un centre d'architecture et les divers espaces de cette structure riche en potentiel. La dernière rénovation remonte à 1936. Un grand chantier se profile pour les années à venir, en somme.

L'officialisation des travaux par le dépôt du permis d'urbanisme a été faite le mois dernier. Les bureaux d'architectes NoaArchitecten, Sergison Bates et EM2N ont fait la présentation des plans de la structure, insistant sur leur volonté de "magnifier un endroit qui, en plus d'avoir une vocation d'expression artistique, serait un lieu démocratique ouvert sur les quartiers alentour."

Les architectes d'Atelier Kanal annoncent d'ores et déjà les étapes à venir: la démolition de la façade, la dépollution et le désamiantage des fondations cet été et le début des travaux en mars 2020. Conscient des enjeux environnementaux d'une rénovation, la balance sera faite entre le confort des visiteurs et une réflexion énergétique durable.

Un maximum des matériaux dont dispose le bâtiment sera réutilisé, recyclé, et réinvesti. Les différents espaces seront ouverts les uns sur les autres, les murs abattus. Tout sera agencé de façon à positionner l'endroit de sorte qu'il fasse partie intégrante du quartier. Dans cette logique, les façades seront transparentes. Seulement une partie des espaces sera chauffée et climatisée pour pallier la mauvaise isolation des lieux. Les effets s'étaient particulièrement sentis l'été dernier.

La réflexion du projet architectural a été menée en étroite collaboration avec le voisinage, qui approuve avec enthousiasme la configuration finale des plans, selon Yves Goldstein, le directeur de la fondation Kanal.

Un parcours en forme de croix ouvrira le bâtiment sur chaque extrémité du complexe. Le centre compte également renforcer sa collaboration avec Bruxelles Mobilité pour installer une centaine de parcs à vélos et inciter ses visiteurs à opter pour une mobilité plus douce.

Sandra Farrands