Le directeur général et artistique de l'Opéra royal de Wallonie-Liège Stefano Mazzonis di Pralafera s'est éteint ce dimanche 7 février, a annoncé dans la soirée le bourgmestre de Liège Willy Demeyer, en sa qualité de président du conseil d'administration de l'Opéra royal de Wallonie-Liège (ORW).

"J'ai la profonde douleur de vous annoncer le décès, survenu ce dimanche 7 février 2021, de monsieur Stefano Mazzonis di Pralafera, directeur général et artistique depuis 2007 de l'Opéra royal de Wallonie-Liège", a fait part M. Demeyer dans un communiqué.

"Sous la houlette de Stefano Mazzonis, l'Opéra Royal de Wallonie-Liège a connu un développement sans précédent sur le triple plan de la qualité artistique, de sa renommée internationale et de l'adhésion du public. Afin de faire face à cette disparition soudaine, je réunirai au plus vite les instances de l'ORW et le personnel", a souligné l'édile, ajoutant que "le monde artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles perd un de ses plus brillants serviteurs, Liège pleure un de ses grands formats".

Stefano Mazzonis avait été fait Citoyen d'honneur de la ville de Liège il y a quelques années déjà pour le travail qu'il a accompli.

