Critique théâtre: Retour vers le futur au théâtre de Mons

S'il est relativement courant que des romans soient adaptés au théâtre, rares sont les metteurs en scène à s'emparer de bandes dessinées. Car là où l'écriture pure laisse le champ libre à l'imagination, les planches et les cases imposent un univers visuel avec lequel la réalité terre à terre d'acteurs en chair et en os peut difficilement se mesurer. C'est pourtant le pari de Coline Struyf, qui s'attaque en prime à un roman graphique complètement singulier Ici de Richard McGuire (publié en français chez Gallimard), soit 150 doubles pages représentant exactement le même décor, l'angle du salon d'une maison, doté d'une cheminée et d'une fenêt...