Critique scènes: Vague latino au KVS

Avec le festival Proximamente, le KVS met en lumière les arts de la scène en Amérique latine, à travers une foule de rendez-vous avec des artistes venus du Brésil, d'Uruguay, du Chili et d'Argentine. En ouverture, le Grupo Krapp, basé à Buenos Aires, proposait Rubios, cocktail absurde et acéré de danse, théâtre, musique et vidéo.

© Alejomo Guilansky

Ils sont fous ces Argentins! Tel est le verdict, unanime, à la sortie du Bol du KVS, après près de deux heures de délire mené tambour battant par les cinq acolytes du collectif Grupo Krapp (baptisé d'après un monologue de Beckett, Krapp's Last Tape), fondé en 1998. Pourtant, l'ensemble commençait relativement calmement, par une présentation d'objets trônant chacun à leur tour sur un petit présentoir et bénéficiant d'un commentaire en voix off. D'un frigo box orange à une kalachnikov en passant par un sapin de Noël et un filet à papillons, mais aussi par les cinq acteu...

