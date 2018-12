Critique scènes : Sacré Romeo !

Avec Romeo Castellucci, on sait qu'il faut s'attendre à l'imprévisible, tant le plasticien et metteur en scène italien aime frapper là où on ne l'attend pas, toucher à l'intouchable, relire radicalement. Pour la dernière étape de son automne bruxellois, après La Monnaie et Bozar, c'est au Kanal qu'il s'installait pour une performance intitulée La Vita Nuova, titre piqué à la première oeuvre de Dante Alighieri, écrite bien avant La Divine Comédie (elle aussi adaptée par Castellucci en un triptyque qui aura marqué les mémoires).

...