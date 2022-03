Le festival circassien Up -joyeuse édition post-Covid- se clôturait ce week-end avec notamment MEMM. L'envolée pleine d'espoir d'Alice Barraud, jeune circassienne rescapée des attentats de Paris en 2015.

C'est le spectacle d'une circassienne, et pourtant ce n'est pas vraiment un spectacle de cirque. Et pour cause, la voltigeuse française Alice Barraud (vue à Marchin dans Les Dodos) a été blessée par balle au bras gauche lors des attentats de Paris, à la terrasse du Petit Cambodge, le 13 novembre 2015 et a été confrontée à cet avis des médecins: elle devait changer de carrière -"J'ai des plumes dans ma chair et je ne peux plus voler", dit-elle à propos des morceaux de plumes de sa doudoune qui se sont incrustés dans sa peau lors de l'impact, risquant de lui causer une septicémie. Mais Alice Barraud n'est pas du genre à renoncer et avec MEMM, elle le démontre avec une bonne dose d'humour et une incroyable énergie.

Alice Barraud dans M.E.M.M. © Fabien Debrabandere

Évoluant autour d'un lit d'hôpital, lieu de tant d'heures d'attente et de souffrance, sur les compositions originales live de son compagnon à la ville Raphaël de Pressigny (Feu! Chatterton), Alice Barraud raconte, dans une démarche très théâtrale où elle s'affirme aussi bonne imitatrice, son processus de guérison, de reconstruction. Son histoire, retracée devant nos yeux, exprimée aussi au-delà des mots, par la danse, est diablement inspirante en ces temps sombres. Car elle prouve que même face au mur, on peut continuer à aller de l'avant, en trouvant d'autres chemins, individuellement ou collectivement. Une estimable bouffée d'air frais.

MEMM : vu au Théâtre Varia dans le cadre du festival Up, www.upupup.be

Alice Barraud dans M.E.M.M. © Fabien Debrabandere

