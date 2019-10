Le Collectif Mensuel reprend la recette de Blockbuster, l'enrichit et l'applique au destin de l'île de Nauru, exemplaire de ce que l'homme peut faire de pire à son environnement. Après sa création à Liège Sabordage était à l'Eden à Charleroi, dans le cadre d'une tournée belge qui ne fait que commencer.

C'est ce qu'on appelle faire flèche de tout bois. Pour raconter son histoire (qui est aussi la nôtre), le Collectif Mensuel fait appel à toutes les techniques, à toutes les disciplines. Ça raconte, ça joue, ça filme en live, ça change d'échelle, ça mélange des images existantes, ça manipule une maquette, ça bruite, ça anime... Sax, accordéon et batterie, tourne-disque et ficelle pour un dessin animé, images vidéo incrustées dans une vieille photo, palmiers qui dansent et duo sous un parapluie : tout est possible et on ne peut prévoir quel sera le coup suivant, quelle sera la prochaine trouvaille narrative. Et ça, c'est vraiment réjouissant. ...