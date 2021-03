Le Centre Scénique de la Fédération Wallonie-Bruxelles a choisi sa nouvelle directrice générale et artistique, qui succédera à Sylvie Somen dès le 1er juillet 2021 pour un mandat de 5 ans.

Le Conseil d'administration du Théâtre Varia avait mis sur pied un mode de désignation public, équitable et transparent en donnant délégation à un comité pour procéder à la sélection des candidatures. Ce Comité a sélectionné cinq candidatures et invité les candidats retenus à présenter un dossier (projet artistique, budget, proposition de programmation pour la saison 2022-23). Au terme des auditions et délibérations, le Conseil d'Administration a nommé Coline Struyf, 38 ans, nouvelle directrice du Varia.

Formée à l'INSAS, Coline Struyf est co-directrice du Collectif Mariedl, avec lequel le Varia a noué un lien de fidélité depuis plusieurs saisons. Elle signe sa première mise en scène en 2009, et de 2010 à 2015, elle est artiste associée au Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Les spectacles qu'elle y présente - L'insurrection qui vient, d'après l'ouvrage éponyme du Comité Invisible; Balistique Terminale, une création chorégraphique et musicale; Lettre à D., Histoire d'un amour, adapté du texte d'André Gorz - confirment son intérêt pour les écritures contemporaines et l'adaptation scénique de matériaux non-théâtraux. Son travail de metteure en scène interroge la place de la poésie dans nos existences et ouvre de nouvelles voies vers l'imaginaire à travers un langage artistique singulier, éclectique et interdisciplinaire. Salué par le public, il est distingué par le Prix de la Critique en 2014, dans la catégorie "meilleure mise en scène" (Homme sans but, d'Arne Lygre) et sa dernière création, Ce qui arrive, inspirée du roman graphique Ici de Richard McGuire, reçoit en 2019 les Prix de la meilleure scénographie (Arié Van Egmond) et du meilleur espoir masculin (Pierre Gervais).

Également professeure, Coline Struyf enseigne l'interprétation dramatique à l'INSAS, où elle affirme son goût pour la transmission et le partage du sensible.

Le Conseil d'administration du Théâtre Varia avait mis sur pied un mode de désignation public, équitable et transparent en donnant délégation à un comité pour procéder à la sélection des candidatures. Ce Comité a sélectionné cinq candidatures et invité les candidats retenus à présenter un dossier (projet artistique, budget, proposition de programmation pour la saison 2022-23). Au terme des auditions et délibérations, le Conseil d'Administration a nommé Coline Struyf, 38 ans, nouvelle directrice du Varia.Formée à l'INSAS, Coline Struyf est co-directrice du Collectif Mariedl, avec lequel le Varia a noué un lien de fidélité depuis plusieurs saisons. Elle signe sa première mise en scène en 2009, et de 2010 à 2015, elle est artiste associée au Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Les spectacles qu'elle y présente - L'insurrection qui vient, d'après l'ouvrage éponyme du Comité Invisible; Balistique Terminale, une création chorégraphique et musicale; Lettre à D., Histoire d'un amour, adapté du texte d'André Gorz - confirment son intérêt pour les écritures contemporaines et l'adaptation scénique de matériaux non-théâtraux. Son travail de metteure en scène interroge la place de la poésie dans nos existences et ouvre de nouvelles voies vers l'imaginaire à travers un langage artistique singulier, éclectique et interdisciplinaire. Salué par le public, il est distingué par le Prix de la Critique en 2014, dans la catégorie "meilleure mise en scène" (Homme sans but, d'Arne Lygre) et sa dernière création, Ce qui arrive, inspirée du roman graphique Ici de Richard McGuire, reçoit en 2019 les Prix de la meilleure scénographie (Arié Van Egmond) et du meilleur espoir masculin (Pierre Gervais).Également professeure, Coline Struyf enseigne l'interprétation dramatique à l'INSAS, où elle affirme son goût pour la transmission et le partage du sensible.