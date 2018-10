Bâtard Festival: rencontres insolites, ovnis et explorations hors des sentiers battus

Le festival est axé sur des artistes jeunes et/ou émergents. Le genre de festival bourré d'insolites, d'ovnis et d'explorations hors des sentiers battus. Voyez plutôt... In Our Eyes, a Cascade de Clara Amaral est une danse-conférence sur la... chute d'un smartphone et les changements de perspective qu'elle entraîne. Autres propositions chorégraphiques étonnantes: l'une par une drag-queen s'emparant de la Sequenza III pour voix de femme de Luciano Berio ([A Sequence III] de Mario Barrantes Espinoza) et une autre explorant l'univers techno-harcore (Softcore - a Hardcore Encounter de Lisa Vereertbrugghen).

Entre musique-théâtre et installation vidéo, on découvrira aussi un collectif polonais dit "d'avant-garde" dans Cezary Goes to War, puisant dans la matière du "recrutement militaire" (sic) pour quatre acteurs et un pianiste, du genre queer, des chants de bataille et de... l'aérobic! Le tout, pour aborder la tension barjo de notre époque dite "en guerre permanente"!

À coupler dans un faux grand écart avec La Caresse du coma Ft. Ange 92Kcal, une performance "docu-fictif" d'Anne-Lise Le Gac sur la quête du bonheur dans un spa en Croatie. Autres ovnis: Cent balles et un Mars un happening/parade interactive par le duo Max Pairon et Wiebe Moerman. Et Blues Skies Forever du collectif Buren (alias Melissa Mabesoone & Oshin Albrecht) attaché à se piquer de "neoliberal phantasies". Ici sur le sujet du féminin inspiré par Beyoncé ou encore Dorothy du Magicien d'Oz... Curieux Bâtard Festival.