La 16e édition du concours ArtContest a lieu du 1er au 24 octobre.

Concours dédié aux jeunes artistes contemporains, ArtContest a sélectionné ses dix lauréats 2020 et les exposent pendant trois semaines dans les anciens magasins Vanderborght à Bruxelles. Objectif: donner une belle visibilité à ces artistes en herbe actifs dans toutes les disciplines (peinture, photographie, installations...) et susciter les rencontres avec les professionnels des arts plastiques.

Un jury a distingué en plus trois lauréats au vernissage: Myrthe Van der Mark (premier prix), Oussama Tabti (deuxième prix) et Angyvir Padilla (troisième prix), ainsi que Franck Rauch (Mention spéciale du jury).

Du 01 au 24/10 au bâtiment Vanderborght, Bruxelles. www.artcontest.be

Myrthe Van der Mark © ArtContest

Angyvir Padilla © ArtContest

Oussama Tabti © ArtContest

Franck Rauch © ArtContest

