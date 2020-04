Les deux premiers épisodes de la série "Stay At Home Museum", qui propose des visites virtuelles d'expositions dédiées aux grands maîtres flamands chaque mercredi, ont été visionnés quelque 330.000 fois sur Youtube et Facebook, indique l'office de tourisme Toerisme Vlaanderen, à l'initiative du projet en partenariat avec plusieurs musées fermés au public en raison de l'épidémie de coronavirus.

Les deux premières séquences - l'une consacrée à l'exposition Van Eyck au Musée des Beaux Arts de Gand (MSK) et l'autre à celle de Bruegel aux Musées royaux des Beaux Arts de Bruxelles - comptabilisent 330.000 vues, issues d'une quarantaine de pays.

Le projet a fait l'objet d'une cinquantaine de mentions dans la presse internationale.

Ce mercredi à 19h00, le directeur de la Maison Rubens à Anvers, Ben Van Beneden, guidera les spectateurs dans l'ancienne demeure de Pierre Paul Rubens, l'une des figures les plus emblématiques de la peinture flamande. La visite virtuelle sera suivie d'une séance de questions/réponses en direct sur Facebook.

Le mercredi suivant, Stay At Home Museum reviendra sur l'oeuvre de James Ensor, exposée au Mu.ZEE d'Ostende. Le dernier épisode, le 6 mai, sera, lui, consacré aux jeunes amateurs d'arts avec une visite guidée du Musée Hof van Busleyden de Malines. Les "premières" des différentes séquences peuvent être visionnées sur www.facebook.com/flemishmasters.

