Révélée en 2006 par Red Road, Andrea Arnold s’est imposée, de Fish Tank en American Honey, comme l’une des cinéastes les plus inspirées et les plus aventureuses de sa génération. Démonstration encore avec ce Cow inattendu, un documentaire immersif et sans paroles qui voit la réalisatrice originaire de Dartford, dans le Kent, s’intéresser à la vie d’une vache laitière, Luma. Et de l’accompagner dans les cycles immuables de son existence, de l’étable aux champs, du vêlage à la traite, guettant ses réactions tandis que les humains en sont réduits à faire de la figuration. S’ensuit une méditation poétique sur la condition bovine, assortie d’une réflexion sensible sur notre relation à la nature, joliment ponctuée au son du Milk de Garbage.

D’Andrea Arnold. Avec la vache Luma. 1 h 33. Dist: Remain in Light. Disponible en DVD et VOD.