Couleur Café : les trois concerts de ce dimanche à ne pas manquer

Dernière ligne droite pour Couleur Café, avec notamment l’Américain Joey Bada$$, les furieux de la Jungle, DJ Lag. Mais aussi…

Flohio

Direct from South London, Flohio est l’une des rappeuses les plus en vue de la scène rap anglaise. Avec un flow souvent soutenu et percutant, mais aussi une ouverture musicale réjouissante, comme elle l’a prouvé sur son premier album, Out of Heart, sorti fin de l’année dernière.

Isha

Faut-il encore présenter Isha? Elément à la fois incontournable et un peu à part sur la scène rap bruxelloise, il est aussi un performer magnétique, réussissant à traduire sur scène l’intensité de ses rimes crues et mélancoliques.

Kin’gongolo Kiniata

C’est presque devenu une « spécialité » congolaise. Au pays de la débrouille et de l’article 15, une série de groupes ont réussi à faire leur trou en concoctant avec les moyens du bord une musique bouillonnante. Après des formations comme Konono!, le Staff Benda Bilili ou même Konono, voici donc Kin’gongolo Kiniata, cinq musiciens, utilisant des instruments DIY pour fabriquer une « afro pop expérimentale » explosive.