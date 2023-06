Couleur Café J2 : Coely, comme à la maison

TOP

Orchestra Baobab

Aussi improbable que cela puisse paraître, c’était la première fois que les légendes sénégalaises passaient par Couleur Café. Réanimé au début des années 2000, l’Orchestra Baobab mélange aujourd’hui anciens (Mountaga Koité est toujours là à la batterie) et nouvelle génération. La musique, elle, n’a pas bougé. Et il faut bien avouer que, dans le théâtre de verdure (la green stage du festival) archi-rempli, et sous un cagnard de 16h tapageur, le mélange de son cubain et de sonorités wolof a fait mouche. Feelgood concert du jour

Juicy

C’est ce qu’on appelle du panache. A Couleur Café, Julie Rens et Sasha Vovk sont venues accompagnées d’un brass band XXL. Il a d’ailleurs fallu se serrer sur les planches de la Fox, la nouvelle scène sous chapiteau du festival. Visuellement, l’effet n’en est que plus bluffant : Sasha et Julie, toutes de rouge vêtues, entourées par une douzaine de cuivres, habillés en blanc. Musicalement, surtout, les morceaux de l’album Mobile, paru l’an dernier, pétaradent de manière spectaculaire. Fallait voir les deux musiciennes, déchaînées, jonglant entre chants, percus, claviers, boostées par les trompettes, tubas et autres trombones.

FLOP

Pogo ma non troppo

Que le public s’enjaille à coup de pogos et autres circle of death sur la drill du rappeur anglais ArrDee, palme du plus gros bordel du jour sur la Green Stage (« one the best shows of my life », glisse-t-il, ébahi), quoi de plus normal. Mais un mosh pit sur la Souris verte de Naza? Vraiment ? Jeune padawan, il y a des limites à tout. Parole de boomer.