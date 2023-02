Confluent Jazz Festival

Du 08 au 11/02

Au croisement de la Sambre et la Meuse, le Confluent Jazz s’offre une programmation particulièrement remuante. Organisé par le Delta, le festival namurois a prévu quatre soirées autour d’un genre qui, malgré son âge canonique, a su se renouveler et trouver une nouvelle popularité. La preuve notamment avec Sonny Troupé, batteur originaire de Guadeloupe qui a intégré à son jazz le gwoka local; ou encore la soirée que se partagent Antoine Pierre (avec son projet Vaague) et le duo pétaradant Lander & Adriaan.