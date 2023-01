Bricolé pendant le confinement, Coma (lire le dossier page 24) s’immisce dans l’imaginaire d’une adolescente de 18 ans, cloîtrée par les circonstances. Et la jeune fille de se disperser entre la chaîne de l’extravagante youtubeuse Patricia Coma, sessions zoom où elle parle serial killers avec ses copines, soap imaginé à l’aide de Barbie et autres plongées dans les limbes. Un zapping se prolongeant dans la forme du film, un hybride conjuguant animation en 3D et en 2D, found footage, images réelles, archives… Pour un geste de cinéma d’une stimulante liberté où, s’adressant à sa fille Anna, Bonello prend la mesure inquiète du temps présent, tout en se tournant vers l’après, dans une démarche à laquelle il donne un tour ludique inattendu.

De Bertrand Bonello. Avec Louise Labeque, Julia Faure, Ninon François. 1 h 20. Sortie: 11/01. 8