Coffret Kinuyo Tanaka

Star de l’âge d’or des studios nippons, connue pour ses rôles chez Mizoguchi (de Miss Oyu à L’Intendant Sansho), mais aussi chez Ozu ou Naruse, Kinuyo Tanaka devait décider, en 1953, de passer derrière la caméra, devenant la première femme cinéaste de l’après-guerre au Japon. Ayant longtemps échappé aux radars de la cinéphilie, les six films qu’elle allait réaliser en une petite décennie, de 1953 à 1962, ont été redécouverts récemment. Ayant bénéficié d’une restauration en 4K, ils font aujourd’hui l’objet d’une édition Blu-ray définitive, sous la forme d’un coffret de quatre disques leur adjoignant commentaires mais aussi un documentaire inédit et un livret de Pascal-Alex Vincent. L’occasion rêvée de découvrir l’art subtil et délicat d’une réalisatrice dont les films témoignent d’une sensibilité toute personnelle, déclinée sous les formes les plus diverses: mélodrame autour d’un amour perdu dans Lettre d’amour (avec, aussi, son portrait aiguisé du Japon de l’après-guerre), comédie sentimentale à la mode d’Ozu dans La lune s’est levée, fresque historique comme La Princesse errante, odyssée amoureuse en costume pour Mademoiselle Ogin… Des films qui, à l’image encore de Maternité éternelle, inspiré de la vie de la poétesse Fumiko Nakajo, ou de La Nuit des femmes, autour de la tentative de réhabilitation d’une jeune prostituée, sont autant d’ardents portraits de femmes maîtresses de leur destin, témoignant de l’audace et du talent de la réalisatrice. Une œuvre à (re)découvrir d’urgence, suivant l’expression consacrée.

