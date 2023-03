Inspiré d’une histoire vraie, le concept est assez parfait: suite au crash d’un avion transportant de la cocaïne, un ours ingère la marchandise et devient complètement accro à la défonce. Devant la caméra d’Elizabeth Banks (Charlie’s Angels), le super-prédateur, devenu incontrôlable, tue joyeusement tout ce qui bouge -des personnages tous plus crétins les uns que les autres, en l’occurrence… Face au film, réalisé sans génie et, pire, sans véritable folie, on se prend à rêver de ce que les frères Coen de Fargo auraient pu faire avec pareil matériau. Malgré un chouette cachet années 80 et un côté cartoon assumé, Cocaine Bear ne réserve que de trop rares moments d’humour réellement déjanté. I Just Can’t Get Enough…

D’Elizabeth Banks. Avec Keri Russell. 1 h 35. Sortie: 22/02. 5