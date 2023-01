Clara Sola

Situant son action dans un village reculé du Costa Rica, ce premier long métrage s’attache à montrer comment une femme de 40 ans, madone guérisseuse renfermée sur elle-même et accablée par les problèmes physiques, entreprend de s’affranchir du carcan religieux et de conventions sociales violemment répressives pour tendre vers un éveil spirituel et sensuel bien à elle. Adepte d’un cinéma très sensoriel, presque tactile même, sa jeune réalisatrice, Nathalie Álvarez Mesén, convoque trouble et mystère pour signer cette envoûtante fable écoféministe traversée de réalisme magique dont la quête émancipatrice résonne comme un appel vibrant à la désobéissance. Une découverte.

De Nathalie Álvarez Mesén. Avec Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castañeda Rincón, Ana Julia Porras Espinoza. 1 h 46. Disponible en VOD sur Sooner. 7