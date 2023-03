Clara Luciani, ça commence comme ça ***

Écrire des chansons est son remède à tout. Avec la scène, c’est même son mode de survie. “J’ai une vraie part d’ombre. Un truc de ténèbres contre lequel je suis en lutte permanente. Ça s’entend dans mes disques et dans mes chansons”, dit-elle. Derrière la pop star Clara Luciani, la jeune femme naturelle et pleine d’humour, se cache une artiste foncièrement mélancolique et torturée. Philippe Lézin a suivi l’actrice-compositrice-interprète pendant deux ans. Chez elle, à Paris, au milieu de ses disques des Beatles, de ses bouquins sur Jacques Demy, le Velvet, Truffaut et Bardot. En studio pour l’enregistrement de son deuxième album. Mais aussi à Martigues, où elle a connu une enfance modeste marquée par les railleries de ses camarades de classe. Membres de la famille, anciens profs, collaborateurs, amis… Les mecs de La Femme (dont elle a fait partie), Benjamin Biolay, Julien Doré, Alex Kapranos (son amoureux), ses producteurs artistiques et son binôme Ambroise Willaume (ex-Revolver) nourrissent ce documentaire hagiographique produit par Amazon Prime Video et Universal Music, qui oscille entre le making-of et le portrait.

Documentaire de Philippe Lézin.