Clandestine ***1/2

Mars 2005: une jeune exilée russe, échappée du centre de détention La Caricole, se présente au cabinet de l’avocat bruxellois Cyrille Biederman, recommandée par un vieil ami depuis longtemps disparu, mais la bouche remplie de mensonge. “Elle releva la tête et me fixa droit dans les yeux, les lèvres légèrement pincées. La méthode habituelle des menteurs professionnels. Je la connaissais. Je la pratiquais aussi bien qu’elle – j’étais avocat.” Le juriste va dès lors mettre le doigt dans un sacré sac de nœuds, mêlant ex-membres du KGB, services secrets israéliens, filous tchétchènes et administration belge, sans oublier la mère de l’avocat et Poutine lui-même, dont l’ombre plane sur le dernier roman du Prix Rossel 2013 (pour Monsieur Optimiste), Alain Berenboom, avocat de profession! Poutine, “ce bonhomme terne, ce fonctionnaire grisâtre, trop mal dans sa peau pour rester lui-même” et qui n’en est alors qu’à ses débuts d’autocrate. Avec Clandestine, l’auteur de la série Michel Van Loo mêle la grande Histoire du monde à l’intimité de la sienne, entre son métier et ses propres origines russes, avec autant d’autodérision que d’à-propos: “Depuis que l’URSS a disparu, on dirait que les instincts les plus vils sortent comme le pus d’une blessure mal soignée”. L’actualité ne peut le démentir.

D’Alain Berenboom, éditions Genèse, 248 pages.