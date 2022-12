City on a Hill (saison 3)

Produite par Ben Affleck et Matt Damon, City on a Hill oscille toujours, dans sa troisième saison, entre série juridico-policière pataugeant dans la poisse urbaine et fiction d’époque. Celle du début des années 90, qu’elle réussit à reconstituer dans ses zones de gris à travers la lente rémission de Boston, gangrené par le crime et la crise sociale endémiques. Le duo improbable formé par le ripoux du FBI Jackie Rohr (Kevin Bacon) et le procureur assistant DeCourcy Ward (Aldis Hodge) s’y toise dans un délice de joutes verbales et de coups fourrés. Dans cette ultime saison, Rohr est (enfin) démis de ses fonctions et joue l’agent de sécurité haut de gamme, se frottant aux sales secrets des nantis. Ward questionne la probité d’une fonction publique qu’il tient en haute estime, alors que son épouse, Siobhan, avocate, s’attaque à la corruption qui la pourrit. Machinations et tentations forgent une tension remarquable malgré des intrigues secondaires plus anodines, tandis que Kevin Bacon livre une prestation délicieusement repoussante.

Série créée par Chuck MacLean. Avec Kevin Bacon, Aldis Hodge, Jonathan Tucker. 7