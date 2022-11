Cinémas de Bruxelles “augmentés”

Du 23/11 au 22/02

Dans Cinémas de Bruxelles, Isabel Biver retrace l’histoire des petites et grandes salles obscures de la capitale, disparues et survivantes. Le livre inspire cette fois une scénographie originale des plasticiens Christian Châtel et Christl Lidl, installée dans l’espace muséal de la Cinematek. Grâce à la réalité augmentée, elle permet de voyager dans l’Histoire du 7e art et de ses abris. Une exposition à laquelle s’ajoute une programmation de films dont l’action se déroule dans une salle de cinéma (notamment la version restaurée de Goodbye, Dragon Inn de Tsai Ming-liang).