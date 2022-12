Du 02 au 10/12

Pour son retour à la “normale”, le Festival du cinéma méditerranéen propose d’articuler sa 22e édition autour des “Visages de la Méditerranée”, soit “des personnalités atypiques et étonnantes en quête d’identité, en proie aux doutes et amenées à se redéfinir”. Des parcours de vie que reprennent à leur compte pas mal de la soixantaine de films programmés, en compétition et autres sections. Le long métrage de la cinéaste marocaine Maryam Touzani Le Bleu du caftan ouvrira les festivités, faisant partie des dix avant-premières du festival, au nombre desquelles on retrouve aussi L’Immensità d’Emanuele Crialese (Inferno), avec Penélope Cruz dans le rôle-titre, ou encore le lauréat du Bayard d’or au dernier FIFF, Sous les figues de la Tunisienne Erige Sehiri (lire notre dossier la semaine prochaine). Côté cinéma du réel, la section MeDoc proposera huit documentaires musicaux, dont Sirens, histoire de deux guitaristes du premier groupe de metal libanais entièrement féminin. Sans oublier le programme dédié aux jeunes cinéastes en devenir (Rêvolution), un focus sur la Palestine, une sélection de courts métrages et une programmation exclusive en ligne sur la plateforme Sooner.