Situant son action au Texas, à la fin des années 70, le film est avant tout un pur hommage, soigné, méticuleux, au formidable Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Dans X, une équipe de cinéma pose ses valises dans une ferme isolée tenue par un couple de vieillards décatis afin de tourner un film porno. Producteur ambitieux, actrice délurée, étalon queutard, réalisateur nerd, technicienne prude et bigote… Les personnages, bien sûr, sont typés à l’extrême, tous condamnés qu’ils sont à expier leurs péchés le temps d’une nuit d’effroi particulièrement cradingue. Du clou rouillé enfoncé dans le pied à l’œil crevé brutalement en passant par le concours permanent de scream queens, les codes du genre sont revisités avec intelligence et habileté.

Plastiquement très accompli, le film multiplie les angles de vue étonnants et malins (notamment cette jolie scène avec un alligator filmée en plongée, qui rappelle immanquablement un autre long métrage de Tobe Hooper, Le Crocodile de la mort), ainsi que les références cinématographiques bien tapées, qui pleuvent dans tous les sens, du Psycho d’Hitchcock au Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Un peu trop explicatif et psychologisant, X souligne à l’excès ses parallèles entre Éros et Thanatos. Mais cette fable violente sur une vieillesse vengeresse n’en provoque pas moins un trouble durable, questionnant les limites de la beauté et de son culte, mais aussi celles de la répression sexuelle et du conservatisme moral, à travers l’horreur la plus poisseuse.