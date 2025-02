Netflix prend ses distances avec Karla Sofia Gascón (Emilia Pérez) après ses tweets polémiques

Après que d’anciens tweets polémiques ont refait surface, Netflix a décidé de retirer Karla Sofia Gascón de sa campagne pour les Oscars. Elle ne quitte pour autant pas la courses à la statuette.

Netflix a retiré Karla Sofia Gascón, la star du film « Emilia Pérez », de sa grande campagne pour les Oscars, ont rapporté, mardi, des médias d’Hollywood. Le géant américain du streaming vidéo prend ainsi ses distances avec l’actrice transgenre après que d’anciens messages jugés offensants l’ont plongée dans la polémique.

Netflix avait largement diffusé des images de promotion de la première actrice ouvertement transgenre nommée aux Oscars dans le cadre d’une campagne pour le film de Jacques Audiard, qui concourt pour 13 statuettes, le record de 2025. Mais la plateforme a retiré Karla Sofia Gascón de toutes ses campagnes, selon The Hollywood Reporter et Variety. Alors que la saison des récompenses bat son plein à Hollywood, l’actrice espagnole ne participera plus, comme prévu, à divers événements comme le gala des Critics Choice Awards, vendredi, ont aussi rapporté ces magazines spécialisés.

La campagne de promotion a brusquement pris un tournant imprévu quand d’anciennes publications de Karla Sofia Gascón sur les réseaux sociaux ont refait surface la semaine dernière. Elle y qualifie l’islam de « foyer d’infection pour l’humanité » et raille la diversité dans le divertissement. Dans l’un des messages exhumés (après la disparition de l’ensemble du compte X de l’actrice, le 31 janvier), elle qualifie George Floyd, un Afro-américain tué par la police en 2020, de « toxicomane » et d' »escroc ».

Rattrapée par ces posts, l’actrice a présenté ses excuses « en tant que membre d’une communauté marginalisée », dans un communiqué transmis par Netflix. Elle s’est ensuite défendue d’être « raciste » dans une interview à la version en espagnol de la chaîne américaine CNN, ajoutant qu’elle ne se retirerait pas de la course aux Oscars.

La 97e cérémonie des Oscars se tiendra à Los Angeles le 2 mars.