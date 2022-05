Cannes: le Prix du jury attribué ex aequo au film belge « Les Huit Montagnes » et à « EO »

Le Prix du jury du Festival de Cannes a été attribué ex-aequo, samedi soir, au film belge « Les Huit Montagnes » de Felix van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, primé avec le long métrage « EO » du Polonais Jerzy Skolimowski.

« On voudrait remercier le festival de donner un podium aussi énorme à notre film. Et aussi les membres du jury. Waouw! Le prix du jury c’est très beau! Merci beaucoup », a réagi Charlotte Vandermeersch sur scène.

« On a voulu réaliser un film qui parle de la vie dans toute sa fragilité et sa force. Toutes ces montagnes à traverser », a expliqué l’actrice et réalisatrice. « Je pense Félix, qu’on a été forts en faisant ce film ensemble et aussi très fragiles. Ce film nous a réuni c’était nécessaire pour nous et c’était très beau. Je te remercie du fond de mon coeur. Je t’aime. »

« C’était quelque chose d’un peu fou. Nous sommes belges. Nous avons tourné en Italie, avec des acteurs italiens. Nous avons appris l’italien c’était un voyage exceptionnel (…) Ca a été une coopération fantastique entre la Belgique, l’Italie et la France », a pour sa part souligné Felix van Groeningen sur scène.

« On voudrait encore remercier Paolo Cognetti, l’écrivain qui a mis son coeur dans ce livre et, nous, on a mis nos coeurs dans ce film. Et aussi notre fils Rufus pour son amour et sa patience avec nous », a conclu Charlotte Vandermeersch.