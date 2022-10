Laure Calamy, pion central de L’Origine du mal, le vénéreux thriller de Sébastien Marnier

Sébastien Marnier a bon genre

Venu au cinéma via la littérature -il a publié trois romans au début des années 2010-, Sébastien Marnier fait partie de ces auteurs ayant biberonné au film de genre pour en tirer un parti éminemment personnel. Un postulat posé d’Irréprochable en L’Heure de la sortie, et vérifié aujourd’hui avec L’Origine du mal, un thriller vénéneux présenté à la dernière Mostra de Venise.

L’Origine du mal et L’Heure de la sortie ont en commun la figure de la forteresse assiégée, d’un univers jaloux de ses privilèges et s’employant à les préserver. Qu’est-ce qui vous y a ramené?

Les personnages principaux de mes trois films sont des transfuges de classe, des prolos qui essaient de rentrer dans un autre monde sans que ce soit facile. C’est ce à quoi je m’identifie le plus. Je suis comme eux un enfant de la cité, de Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, et d’avoir grandi dans les 4000 me colle toujours aux basques. Que l’on veuille rentrer dans le cinéma français, dans l’école catho de L’Heure de la sortie, ou dans la “forteresse” sur l’île de L’Origine du mal, on reste toujours un prolo. Je le suis toujours au peu aujourd’hui, même si je suis heureux d’avoir réussi à me faire une petite place avec des films bizarres. En étant un peu extérieur au milieu du cinéma français, j’écris mes petits zinzins de mon côté, comme disait Barbara, et ça me convient très bien.

Vous êtes de ceux par qui le cinéma de genre a pris une part toujours plus significative dans la production française. Comment expliquez-vous cette évolution?

Pour la jeune génération qui arrive, ce n’est même plus une question: le genre fait partie intrinsèquement de leur culture, un film de série Z, un Hitchcock ou un twitto sur Internet, tout est au même niveau. Je trouve ça passionnant, parce qu’on est aussi fort dans les cases en France, où le film de genre était encore un gros mot il y a quelques années. Aujourd’hui, le genre infuse partout, même dans des films d’auteurs presque naturalistes. Avec comme conséquence que l’on peut désormais convaincre des acteurs “bankable” et populaires de nous rejoindre. Je suis persuadé que c’est le genre qui va sauver le cinéma, parce que c’est le cinéma du collectif, celui qu’on a envie d’aller voir en salle à plusieurs. Il faut faire revenir les jeunes voir nos films, et c’est comme ça qu’on va arriver à leur parler. Les succès de As Bestas et La Nuit du 12 cet été sont la preuve que les gens ont envie de sensations fortes, et ce sont deux films d’auteurs, avec des visions d’auteurs de genre.

Le genre permet aussi d’aborder des questions sérieuses, et L’Origine du mal ne déroge pas à la règle, déployant un regard décapant sur la famille et le patriarcat…

Le personnage secondaire de la petite-fille, que joue Céleste Brunnquell, c’est moi, et quand je lui fais dire que la famille, c’est comme un poison qu’on a dans le sang, c’est tout à fait honnêtement, le scénario s’est construit autour de cette phrase. J’avais envie de filmer la fin d’un monde, à la fois de l’aristocratie et de la bourgeoisie blanche richissime, avec une figure paternelle centrale. Nous vivons une période hyper-tendue, parce que l’ancien monde sait qu’il a perdu, mais il jette ses dernières forces dans la bataille en ayant gardé un grand pouvoir de nuisance. C’est sûrement la fin d’un monde d’un point de vue écologique, avec en plus la guerre, les virus etc., et ils font chier les femmes sur l’avortement, les gays, de faux problèmes, parce qu’ils n’ont plus que ça. Et du coup, en face, tout devient hystérique. Mais c’est normal, il y a confrontation parce que nous sommes à un moment de bascule. En écrivant le script, on sentait bien la réémergence de tous ces réactionnaires qui étaient tapis dans l’ombre. C’est pour ça que j’ai eu envie de filmer tous ces corps de femmes, ces générations de femmes, dans leur beauté, leur extravagance et leur dangerosité, et la façon dont elles livrent cette bataille contre le patriarcat.