Emilie Dequenne, actrice révélée par « Rosetta » des frères Dardenne, s’est éteinte à 43 ans

Prix d’interprétation féminine au festival de Cannes en 1999 pour son rôle dans le long-métrage « Rosetta » des réalisateurs belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, l’actrice belge Emilie Dequenne est décédée dimanche soir des suites d’un cancer rare.

L’actrice a joué dans des dizaines de films, séries et téléfilms. Au fil de sa carrière sur le grand écran, elle a été primée de deux Palmes d’Or, un César et quatre « Magritte » du cinéma, dont le dernier en 2023 pour son second rôle dans le film « Close » du réalisateur belge Lukas Dhont.

Né le 29 août 1981 à Beloeil, Emilie Dequenne prend dès l’âge de huit ans des cours de diction et de déclamation à l’académie de Baudour. A 17 ans, elle décroche son premier rôle dans le film « Rosetta » des frères Dardenne. Ce dernier obtient la Palme d’Or du prestigieux festival de Cannes, mais permet aussi à la jeune femme d’empocher le prix d’interprétation féminine. Après ce coup d’essai transformé en coup de maître, Emilie Dequenne choisit de terminer ses études et ne revient sur les écrans que deux ans plus tard.

Elle change alors totalement de registre en incarnant l’héritière Marianne de Morangias dans le film d’aventures « Le Pacte des loups », une superproduction française réalisée par Christophe Gans et couronnée de succès au box office. L’actrice hennuyère poursuit ensuite sa carrière allant de la comé­die (« Une femme de ménage », « Mariées mais pas trop », « Les Etats-Unis d’Albert », « Maman a tort ») au drame (« Le Grand Meaulnes », « La fille du RER », « A perdre la raison »), en passant par des séries (« The Missing »).

En 2013, elle remporte son premier Magritte de la meilleure actrice pour son rôle de mère désespérée dans « A perdre la raison » de Joachim Lafosse, film librement inspiré de l’affaire Geneviève Lhermitte. Elle obtient encore deux fois cette récompense par la suite : en 2015 pour « Pas son genre » et en 2018 pour « Chez nous », un long-métrage de Lucas Belvaux décrivant l’implantation d’un parti d’extrême droite dans le Nord de la France.

En 2023, elle repart encore avec le Magritte de la « Meilleure actrice dans un second rôle » dans « Close » du réalisateur belge Lukas Dhont, film poignant sur l’amitié et la responsabilité. En 2025, elle était encore nommée dans la catégorie « Meilleure actrice » pour « TKT ». Outre des « Magritte » et sa première récompense cannoise, l’actrice a aussi remporté une seconde Palme d’Or avec le prix d’interprétation féminine dans la catégorie « Un certain regard » pour son rôle principal dans « A perdre la raison » en 2012, et un César pour son second rôle dans le film « Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait » d’Emmanuel Mouret. Elle a en tout été récompensée par 15 prix cinématographiques, dont trois Swann d’or (révélation féminine et deux fois meilleure actrice) du festival de Cabourg et un prix Fipresci au festival de Palm Springs.

En 2023, l’actrice belge faisait partie du jury « Un Certain Regard » au Festival du film de Cannes, mais annonçait aussi la même année être atteinte d’un corticosurrénalome (cancer du système endocrinien). L’année suivante, elle avait confié en août devoir « se concentrer à nouveau sur (sa) santé » et annuler ses obligations.

La comédienne était apparue sur le tapis rouge au Festival de Cannes quelques mois plus tôt, souriante, les cheveux courts et fins à cause de son traitement, pour les 25 ans de « Rosetta » des frères Dardenne et pour présenter son dernier film au titre symbolique, « Survivre ». « En plus, je combats des crabes. Et j’ai tourné ça en octobre-novembre 2022! », un an avant de tomber malade, avait-elle plaisanté à propos de ce film catastrophe. Depuis le diagnostic, elle s’était mise en retrait après une carrière riche de près de 50 films.