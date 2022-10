Simone, le voyage du siècle: Simon Veil, de l’enfance à la vieillesse

Olivier Dahan s’est spécialisé, depuis une quinzaine d’années, dans les films biographiques. Après Édith Piaf, campée par Marion Cotillard dans La Môme, et Grace de Monaco, interprétée par Nicole Kidman dans le film éponyme, c’est aujourd’hui le parcours de Simone Veil qu’il retrace, aidé en cela par Rebecca Marder et Elsa Zylberstein, qui se relaient sous les traits de la femme politique au gré des époques. Comme le suggère son titre, le film ambitionne de donner une vision panoramique de l’existence de Simone Veil, ce qui situe son ampleur mais aussi ses limites, celles d’un biopic tendant à l’exhaustivité à défaut de véritable point de vue. Comme il l’avait fait pour La Môme, Dahan choisit de bousculer la chronologie. Il n’en arpente pas moins la vie de Simone Veil de long en large, de l’enfance à la vieillesse, versants intime et public confondus. Mais s’il est on ne peut plus classique dans sa forme, le film se révèle néanmoins passionnant par la force et la pertinence des engagements d’une femme d’exception qui sut notamment s’élever au-dessus de la mêlée politicienne pour porter la loi sur la dépénalisation de l’avortement (la bien nommée “loi Veil”), mais encore défendre l’idée d’une Europe unie garante de la paix -thèmes dont l’actualité n’est pas à souligner. Il s’inscrit aussi dans une utile démarche de mémoire en plaçant avec une douloureuse et bouleversante justesse la déportation et la Shoah au cœur de son propos. De quoi transcender le caractère un peu scolaire de l’ensemble, une Elsa Zylberstein inspirée réussissant à donner la mesure complexe du personnage.