Le film de la semaine : L’Origine du mal, un thriller vénéneux et malin

Quatre ans après L’Heure de la sortie, Sébastien Marnier signe un modèle de thriller vénéneux et malin, s’amusant à faire craquer le vernis familial.

Ouvrière dans une conserverie, Stéphane (Laure Calamy) retrouve un jour la trace de son père inconnu, Serge (Jacques Weber), un riche entrepreneur qui, à peine se sont-ils rencontrés, l’invite dans son domaine de Porquerolles. Ainsi adoubée, la fille illégitime débarque dans une étrange villa saturée d’objets hétéroclites et d’animaux empaillés, un cadre dont les occupantes, Louise (Dominique Blanc), l’épouse fantasque de Serge, et George (Doria Tillier), sa fille aînée, en tête, lui réservent un accueil pour le moins distant. Et le malaise de s’installer tandis que le mystère s’épaissit, chacun semblant poursuivre un agenda caché dans ce qui s’apparente bientôt à un vaste jeu de dupes. Quatre ans après L’Heure de la sortie, Sébastien Marnier signe un modèle de thriller vénéneux et malin, s’amusant à faire craquer le vernis familial, tout en sondant les rapports de classe et le patriarcat. D’inspiration chabrolienne, le résultat est éminemment jouissif, servi aussi par une mise en scène affûtée -voir l’usage inspiré du split-screen- et une distribution imparable, le ballet toxique auquel se livrent Laure Calamy, Dominique Blanc et Doria Tillier se révélant tout simplement irrésistible.